Alice nella Città Robert De Niro arriva a Roma per il nuovo format Fuori Sala

Da ottobre a novembre incontri, presentazioni letterarie, proiezioni, per valorizzare le aziende e il centro storico della capitale Il nuovo format FUORI SALA, ideato da Alice nella città con il sostegno di Roma Capitale, animerà il centro di Roma tra ottobre e i primi di novembre, accompagnando la ventitreesima edizione del festival diretto da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli e concludendosi con l'arrivo in città di Robert De Niro. La manifestazione prevede un ricco programma di eventi: incontri, letture, presentazioni letterarie, premi e soprattutto gli appuntamenti di Womenlands, dedicati al ruolo della donna nella società contemporanea. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Alice nella Città, Robert De Niro arriva a Roma per il nuovo format Fuori Sala

In questa notizia si parla di: alice - citt

Alice nella città - facebook.com Vai su Facebook

Alice nella Città, Robert De Niro arriva a Roma per il nuovo format Fuori Sala - Da ottobre a novembre incontri, presentazioni letterarie, proiezioni, per valorizzare le aziende e il centro storico della capitale ... Da movieplayer.it

Cinema, incontri, eventi e De Niro: al via “Fuori Sala” di Alice - (askanews) – Nasce “Fuori Sala”, format ideato da Alice nella città, in collaborazione e con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, che si ... Riporta askanews.it