Alice inizia a capire il nuovo album dei Lowinsky

Ecodibergamo.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A due anni di distanza, il gruppo di Carlo Pinchetti e della cantante Lidia Gandolfi torna in scena e presenta il loro nuovo disco in uscita tra pochi giorni, il 19 settembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

