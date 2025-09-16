Alessio Vassallo | Mi hanno accusato di non essere virile e allora rispondo così | il gesto più virile è sposarmi Ginevra rende belle anche le giornate sul divano a non fare nulla
Alessio Vassallo e la sua compagna Ginevra Pisani si sposano il prossimo 20 settembre a Napoli. Abbiamo incontrato l'attore a pochi giorni dal matrimonio: «Ho vinto un Nastro d'Argento, ho girato 45 film e serie tv. Ma la felicità vera è sapere che a casa ho una famiglia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Alessio Vassallo: «Mi sposo perché ho bisogno di qualcosa che mi rende davvero felice. Agli uomini dico che, per salvarsi dal patriarcato, devono lasciarsi educare dalle donne»
L’altro ispettore: Alessio Vassallo e Cesare Bocci presentano la nuova serie Rai
Pavia, al Broletto le canzoni di Rino Gaetano con Alessio Vassallo
Rino Gaetano rivive a Cefalù con lo spettacolo “E CANTAVA LE CANZONI” L’arte è la vita di Rino Gaetano con Alessio Vassallo e la musica dal vivo di Lorenzo Mancarella regia di Alessandra pizzi domenica 14 settembre , alle 21 Teatro Salvatore Cicero Cef - facebook.com Vai su Facebook
