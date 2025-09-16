Alessio Boni e Cesvi raccontano Palabek in Uganda | un docu-film per dare voce a chi fugge dalla guerra
Bergamo. Nella suggestiva cornice della chiesa della Madonna del Bosco, il 25 settembre alle 20.45 Alessio Boni e Cesvi presentano al pubblico di Bergamo il docu-film “Lo sguardo dell’altro – Palabek, Uganda”. Prima della proiezione, in dialogo con monsignor Giulio Dellavite, Delegato vescovile, interverranno Alessio Boni, attore e protagonista del corto, Maurizio Carrara, Fondatore e Presidente ad honorem di Cesvi, Roberto Vignola, Vicedirettore Generale di Cesvi. Un momento di condivisione e riflessione, in cui l’arte si fa strumento per aprire nuove visioni e per riscoprire il valore dell’altro nella nostra quotidianità e il significato della speranza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
