Alessandro Mamoli lascia Sky per dirigere la Tv della Lega Basket Serie A

Dopo oltre vent’anni a Sky, Alessandro Mamoli saluta l’emittente con un messaggio carico di gratitudine. Entrato nel 2004, il giornalista ha ricordato come quell’esperienza lo abbia fatto crescere umanamente e professionalmente, permettendogli di viaggiare, incontrare giocatori e allenatori e costruire rapporti che conserverà nel tempo. «Spero di averti restituito anche solo in piccola parte quello che tu sei riuscita a dare a me in 21 anni», ha scritto nel suo post di commiato, rivolgendosi con affetto ai colleghi e sottolineando il privilegio di aver condiviso con loro un lungo percorso. Il futuro di Mamoli è già definito: sarà alla guida della redazione di LBATV, la piattaforma ufficiale della Lega Basket Serie A che, dalla Supercoppa, trasmetterà quasi 300 partite a stagione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it