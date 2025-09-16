Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico

Metropolitanmagazine.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seguendo le indicazioni della Procura di Milano, Alessandro Basciano si è recato in commissariato per indossare nuovamente il braccialetto elettronico, tolto lo scorso 14 agosto. L’ influencer, infatti, lo aveva tolto a causa di un incidente alla caviglia, ma ora lo indosserà di nuovo. Confermato dunque il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni. Alessandro Basciano ha di nuovo il braccialetto elettronico. Già lo scorso aprile la Cassazione aveva stabilito per Basciano il divieto di avvicinarsi a Sophie a meno di 500 metri, e di comunicarci. Questa decisione confermava l’indicazione del Tribunale del Riesame di Milano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

alessandro basciano rimette il braccialetto elettronico

© Metropolitanmagazine.it - Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico

In questa notizia si parla di: alessandro - basciano

Nuovi amori per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Con chi sono stati visti

Sophie Codegoni ancora senza protezione: Alessandro Basciano Senza Braccialetto Elettronico!

Carenza di braccialetti elettronici: “Resta senza anche Alessandro Basciano”

Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico, divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni; Milano, Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico; Milano, Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico.

alessandro basciano rimette braccialettoAlessandro Basciano, ancora nei guai: la decisione ufficiale sul caso Sophie Codegoni - Alessandro Basciano deve rimettere il braccialetto elettronico dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Milano. Si legge su donnaglamour.it

alessandro basciano rimette braccialettoMilano: deejay Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico - Nuovo braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, il deejay accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Basciano Rimette Braccialetto