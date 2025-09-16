Alessandro Azzoni è il nuovo ambasciatore italiano presso la Nato

Alessandro Azzoni è il nuovo ambasciatore e capo della Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico a Bruxelles, succedendo a Marco Peronaci. La sua nomina conferma l’impegno del nostro Paese nel rafforzare il ruolo all’interno della Nato, in una fase caratterizzata da crescente attenzione alla sicurezza euro-atlantica. Nato a Parma il 28 marzo 1965, Azzoni ha intrapreso la carriera diplomatica nel 1991, maturando esperienze di rilievo in Europa, Africa e Asia. Dopo un primo incarico alla Direzione Generale degli Affari Economici del Ministero degli Esteri, nel 1994 è stato nominato Console a Barcellona e, in seguito, Vice Capo Missione all’Ambasciata d’Italia a Dakar. 🔗 Leggi su Ildenaro.it