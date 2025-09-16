Alessandra Celletti | nuovo singolo

Considerata una delle maggiori interpreti internazionali della musica di Erik Satie, Alessandra Celletti dà voce al suo inesauribile talento creativo e prende vita l’inedito Satie and dancing chickens. Nella ricorrenza del centenario della morte del compositore francese, l’affettuosa dedica dell’artista romana che si cimenta in un sorprendente esperimento dadaista per pianoforte e coro di galline. Già online su tutte le piattaforme di streaming, il brano è il nuovo estratto dal progetto Satie mon amour. Un approccio personale e raffinato, quello di Alessandra Celletti, che rivisita l’universo musicale del suo amato Satie con un’originalissima creazione pianistica esplorandone la raffinata ironia di cui era maestro. 🔗 Leggi su Funweek.it

