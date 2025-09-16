Alcol a un minore durante il dj set disposta la chiusura temporanea di un locale in via preventiva
ANCONA – L’evento organizzato e pubblicizzato sui social aveva richiamato un folto numero di avventori, ma l’ispezione delle forze dell’ordine ha portato alla luce la somministrazione di bevande alcoliche a un giovane che non aveva raggiunto la maggiore età, facendo scattare la sanzione e un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: alcol - minore
Due ragazze minorenni hanno comprato alcol nel bar di un oratorio a Darfo, in provincia di Brescia: denunciato il parroco e multata la barista. Il questore richiama alla responsabilità: “Prevenzione e controlli per proteggere i giovani”. - facebook.com Vai su Facebook
Alcol venduto a due minori al bar dell'oratorio, prete denunciato. La diocesi: 'C'è stato un errore'. Al barista una sanzione di mille euro #ANSA - X Vai su X
Alcol a un minore durante il dj set, disposta la chiusura temporanea di un locale in via preventiva; Somministra alcolici a minore: locale chiuso per 5 giorni; Sospesa la licenza ad un locale in centro che vendeva alcol a minorenni.
Ancona, alcol a minorenni durante una festa: il questore chiude il locale per 5 giorni. Il precedente del 2021 - Il questore di Ancona ha disposto la chiusura di un esercizio pubblico per 5 giorni a partire da oggi. Si legge su msn.com
Alcol durante le feste: come evitare di stare male, quanto se ne può bere e cosa non fare - Con l’arrivo delle feste di Natale è anche normale bere qualche bicchiere in più, anche se per quanto piacevole resta una pratica non particolarmente salutare. Lo riporta gazzetta.it