ORBETELLO Evento storico per Albinia: inaugurata la nuova scuola elementare nel primo giorno del nuovo anno scolastico. È stato un momento storico per Albinia: ieri mattina, in concomitanza con il primo giorno di rientro a scuola, è stata inaugurata la nuova scuola elementare del paese, un’opera tanto attesa dalla comunità. Con un investimento di circa 6 milioni di euro, il nuovo plesso scolastico ha finalmente visto la luce. Nei giorni precedenti l’apertura, il sindaco Andrea Casamenti e l’assessore ai lavori pubblici Roberto Berardi, insieme a Luca Carretti e Chiara Piccini, hanno effettuato un nuovo sopralluogo per accertarsi che tutto fosse pronto per accogliere al meglio alunni e insegnanti, compresi arredi, aule didattiche, materiale scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Albinia, taglio del nastro per la scuola