Alberghiero via i voti numerici dalle pagelle Solo valutazioni descrittive
Niente più mortificanti voti bassi ai compiti in classe. Ma valutazioni descrittive. L’istituto Alberghiero Marconi scommette su una proposta didattica innovativa, elaborata da un gruppo di docenti prendendo a modello le esperienze portate avanti in varie realtà scolastiche italiane ed europee. Si tratta del progetto “Crescere” che punta al benessere, autostima e senso di responsabilità degli studenti. Ciò viene tradotto in una didattica “flessibile”, nel senso che si adatta alla classe, utilizzando in particolare il lavoro cooperativo e interdisciplinare. “Crescere” riserva un’attenzione particolare alla valutazione: i classici voti numerici 4, 5, 6, 7 e così via sono infatti sostituiti da valutazioni descrittive del percorso che lo studente sta realizzando, così come delle prove scritte e orali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
