al visarno fumetti e giochi ecco il mondo del cosplay

Che sia l’eterno Spiderman o un eroe di Attack on Titan, Mercoledì Addams (rilanciata dalla serie Netflix di Tim Burton) o un personaggio di Jujutsu Kaisen, lo scapestrato Jack Sparrow o l’immancabile Dragon Ball, poco cambia: non è solo un costume, non è solo un travestimento. Il cosplay è un’arte. E in Italia coinvolge decine di migliaia di appassionati (tra le 50 e le 250mila persone secondo le ultime stime) pronti a trasformarsi nei propri beniamini. Il prossimo weekend l’Ippodromo del Visarno Cesare Meli di Firenze si prepara a un’invasione colorata: arriva il Visarno Cosplay & Co., sabato 20 e domenica 21 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

