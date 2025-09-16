Al via nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss Acea e Renault
Roma, 16 set. (Adnkronos) - Al via la nuova iniziativa di mobilità elettrica condivisa targata Luiss Green Mobility: il primo progetto pilota europeo in ambito universitario di fornitura di servizi di E-mobility e servizi smart correlati, a dieci anni dal suo avvio, si rinnova, grazie alla collaborazione strategica con Acea e Renault Italia. Oggi, infatti, è stata inaugurata la nuova flotta composta da 12 Renault 5 destinata al Car Sharing elettrico, a disposizione di studenti, docenti e staff per agevolare la mobilità tra i Campus e per il tempo libero. Renault 5 è stata scelta per questo servizio di E-mobility per il suo design moderno, le personalizzazioni, la connettività e la sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: nuovo - progetto
Cortona, ok al progetto per gli ambienti esterni del nuovo nido d’infanzia di Camucia
‘Sport per Crescere’, nuovo progetto della Fondazione Niguarda
Stiller & Meara: Niente è perduto è il nuovo progetto di Ben Stiller per Apple Tv+
Il nuovo progetto è un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, e anticipa il tour nei palazzetti previsto in primavera - facebook.com Vai su Facebook
Ha preso il via il nostro nuovo #progetto “Economia Circolare e #Digitalizzazione: un nuovo modello di consumo” che porterà in tutta Italia numerose attività per aiutare i cittadini a scoprire nuovi stili di vita e modelli di #consumo più responsabili #progeu #eco - X Vai su X
Una nuova area cani, percorsi pedonali e 30 posti auto all'Ardeatino: progetto da 150mila euro; Nuova piazza San Cristoforo, la bellezza non basta, via almeno altri 15 posti auto; Nuovo volto per la piazza ai piedi della Torre Velasca.
Al via nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault - mobility e servizi smart correlati, a dieci anni dal suo avvio, si rinnova, grazie alla collaborazione strategica ... Come scrive adnkronos.com
Acea, Luiss e Renault insieme per il futuro della mobilità sostenibile: al via il nuovo car sharing elettrico - Palermo (Acea): "Nell’ultimo biennio, con l’attuazione del Piano Industriale, Acea ha consolidato il suo ruolo di operatore infrastrutturale. Riporta affaritaliani.it