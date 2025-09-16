Mercoledì 17 settembre, in prima serata su Canale 5, al via la terza stagione di “ Buongiorno, mamma! ”. Mercoledì 17 settembre, in prima serata su Canale 5, al via la terza stagione di “ Buongiorno, mamma! ”, la serie tv che vede protagonista Raoul Bova. Prodotta da Rti e Lux Vide, “Buongiorno, Mamma!” è diretta da Laura Chiossone e Edoardo Re, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti. Nel cast, oltre a Bova, ritroveremo tutti gli attori più amati della prima stagione: Beatrice Arnera, Maria Chiara Giannetta, Elena Funari, Ginevra Francesconi, Giovanni Nasta, Vincenzo Colaprico, Thomas Santu e Kelum Giordano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

