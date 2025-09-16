Al via la rassegna Incroci in Musica con il concerto di Jan Garbarek Group feat Trilok Gurtu

Veneziatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crescono gli incroci di cultura a Venezia: “Incroci in musica” è la nuova rassegna musicale realizzata da Università Ca’ Foscari Venezia, Fondazione di Venezia e Fondazione Università Ca' Foscari con la collaborazione di Veneto Jazz che prende il via il 4 ottobre con un evento speciale, il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rassegna - incroci

Al via la rassegna Incroci in Musica con il concerto di Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu; AL VIA A VENEZIA LA RASSEGNA INCROCI IN MUSICA SUONI, STRUMENTI E SUGGESTIONI DA TUTTO IL MONDO; Suoni e suggestioni dal mondo: al via a Venezia Incroci in musica.

Suoni e suggestioni dal mondo: al via a Venezia "Incroci in musica" - Nuova rassegna musicale organizzata da Ca’ Foscari, Fondazione di Venezia e Fondazione Università Ca' Foscari, in collaborazione con Veneto Jazz ... Lo riporta veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Via Rassegna Incroci Musica