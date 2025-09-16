Al via la prima edizione della ' Stravillafranca' la camminata solidale tra sport natura e comunità

Giornata all'insegna dello sport quella in programma per domenica 21 settembre a Villafranca. Il Comitato Asi Forlì-Cesena, con il patrocinio del Comune di Forlì, in collaborazione con il Quartiere 2, la GS Villafranca A.S.D. e la Lega Italiana Fibrosi Cistica, presenta la prima edizione della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Al via la prima edizione della 'Stravillafranca', la camminata solidale tra sport, natura e comunità.

Al via la prima edizione della 'Stravillafranca', la camminata solidale tra sport, natura e comunità - L’iniziativa si inserisce all’interno del grande evento ‘Asi sport experience’, una giornata dedicata allo sport, al benessere e al divertimento, che animerà l’intero Polisportivo A. Da forlitoday.it

