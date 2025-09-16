Al via il Wine Business Program
Roma, 16 set. (askanews) - Prendono il via a Villa Blanc le lezioni del Wine Business Program, il percorso formativo per i giovani talenti motivati a intraprendere una carriera nel settore vitivinicolo, promosso dal Consorzio Italia del Vino in collaborazione con Luiss Business School. Abbiamo parlato con Roberta Corrà, Presidente di Italia del Vino: "C'è stato un grande lavoro da parte di Louis Business School, del Consorzio, abbiamo fatto colloqui, abbiamo avuto più di 160 richieste, credo che questo sia uno dei primi esperimenti, percorsi che le aziende debbano fare per costruire i giovani del domani". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: wine - business
Marsala, al via il corso gratuito post diploma in Wine Business Innovation Management Nuove opportunità per i giovani diplomati siciliani: sono aperte le iscrizioni al percorso gratuito di alta specializzazione post diploma “Wine Business Innovation Manageme - facebook.com Vai su Facebook
Al via il Wine Business Program; Formare i professionisti del vino di domani: al via le iscrizioni al “Wine Business Program” 2025; Wine Business Program: si formano nuovi manager del vino.
Al via il Wine Business Program - Prendono il via a Villa Blanc le lezioni del Wine Business Program, il percorso formativo per i giovani talenti motivati a intraprendere una carriera nel settore vitivinicol ... Lo riporta libero.it
Consorzio Italia del Vino e Luiss Business School, al via il Wine Business Program - Sono iniziate il 15 settembre le lezioni del Wine Business Program, il percorso formativo per giovani talenti motivati a intraprendere una carriera nel settore vitivinicolo, promosso dal Consorzio ... Segnala agroalimentarenews.com