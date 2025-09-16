Flora, Decora e Ristora: tre aree tematiche per un evento che celebra il verde, l’artigianato e il gusto. Oltre 80 espositori selezionati, laboratori, incontri e degustazioni nel cuore della città. Ingresso gratuito. Torna con questi numeri, da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, uno degli appuntamenti più amati da chi ha “il pollice verde“: Flora et Decora, mostra-mercato dedicata al mondo del verde e dell’artigianato d’eccellenza. L’evento, alla ventesima edizione, si svolgerà nell’iconica cornice di piazza sant’Ambrogio, luogo meneghino d’elezione e sede originaria della manifestazione. L’ingresso è gratuito, per tre giorni aperti a tutti nel segno della bellezza naturale, della cultura manuale e del gusto autentico: per la sezione “Flora“ arriveranno vivaisti, floricoltori e produttori botanici da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al via "Flora et Decora". Tre anime, un solo evento