Al via Flora et Decora Tre anime un solo evento
Flora, Decora e Ristora: tre aree tematiche per un evento che celebra il verde, l’artigianato e il gusto. Oltre 80 espositori selezionati, laboratori, incontri e degustazioni nel cuore della città. Ingresso gratuito. Torna con questi numeri, da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, uno degli appuntamenti più amati da chi ha “il pollice verde“: Flora et Decora, mostra-mercato dedicata al mondo del verde e dell’artigianato d’eccellenza. L’evento, alla ventesima edizione, si svolgerà nell’iconica cornice di piazza sant’Ambrogio, luogo meneghino d’elezione e sede originaria della manifestazione. L’ingresso è gratuito, per tre giorni aperti a tutti nel segno della bellezza naturale, della cultura manuale e del gusto autentico: per la sezione “Flora“ arriveranno vivaisti, floricoltori e produttori botanici da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La pianta di Senecio rowleyanus è una succulenta molto decorativa, chiamata "Pianta del Rosario" per la forma globosa delle sue foglie, simili ai grani del rosario. Sviluppa lunghi steli di circa 60 cm, con foglie sferiche e carnose, di colore verde medio.
