Al Salone di Monaco c' è voglia d' Europa

Al Salone di Monaco 2025 è emerso un segnale inequivocabile: tutti vogliono l'Europa. Se da un lato i brand occidentali provano a mantenere la presa sul Vecchio Continente, dall'altro sono stati tantissimi i nuovi marchi cinesi che hanno lanciato ufficialmente i loro prodotti. GAC, al grido di In Europa, per l'Europa, lo fa con Aion UT ad esempio, un'auto elettrica per la città che promette 420 km di autonomia ed è lunga 4,27 metri, distinguendosi per la qualità dell'abitacolo e la dotazione tecnologica completa, inclusa la guida semi-autonoma di Livello 2. La sua avversaria potrebbe essere la ID. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

