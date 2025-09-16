Al Rivolta la grande festa Venezia Spacca | due palchi tre dj set e quattordici band fino al mattino

Sabato 18 ottobre 2025 il Centro Sociale Rivolta di Marghera ospiterà “Venezia Spacca”, una grande festa organizzata da Colletta Dischi che porterà sul palco alcuni dei progetti di musica indipendente più interessanti del Nord-Est. Una serata intensa e ricca di suoni, con due palchi, tre dj set e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Al Rivolta la grande festa "Venezia Spacca: due palchi, tre dj set e quattordici band fino al mattino

