Al primo Defence procurement forum l’Italia fa sistema

Unire le forze tra industria, mondo della ricerca e Forze armate per ripensare procedure e piani di procurement in ambito europeo secondo una prospettiva nazionale. Questo l’obiettivo dell’intesa firmata oggi alla Direzione nazionale degli armamenti (Dna) e che prevede la messa a terra di un progetto che, entro la primavera del 2026, produrrà uno studio articolato su cinque tavoli tematici che supporterà la Difesa italiana nella comprensione dei profondi cambiamenti a cui stiamo assistendo. È la prima volta che in Italia, dove fino a poco tempo fa la separazione tra la sfera civile e militare era molto rigida, si assiste a una simile sinergia. 🔗 Leggi su Formiche.net

