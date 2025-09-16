Al parchetto a fumare hashish | arriva la polizia locale a rovinare la festa
La Polizia Locale della Federazione ha organizzato domenica sera 14 settembre un servizio straordinario di controlli sul territorio, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile e agli eventi pubblici in corso. L'operazione ha interessato diverse aree sensibili del territorio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: parchetto - fumare
Al parchetto a fumare hashish: arriva la polizia locale a rovinare la festa; Cascine, buio profondo. Il market dello spaccio aperto tutto il giorno: Qui comandano loro; Sabato pomeriggio a caccia di droghe, ecco il bazar del centro storico di Rimini.