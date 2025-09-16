Al Forte Belvedere la presentazione del libro I figli dell' odio di Cecilia Sala
A Hebron, un gruppo di minorenni ebree innalza uno striscione contro i matrimoni misti. A Tulkarem, i ragazzini palestinesi appendono ai fucili le foto degli amici uccisi e si preparano a combattere i soldati israeliani. A Teheran, Abbas piange il cugino impiccato dal regime e prova un misto di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: forte - belvedere
Musica e talk in terrazza. Maggioni al Forte Belvedere
Doppio appuntamento in musica al Forte Belvedere
Forte Belvedere a tutta musica. Dj set e ritmi brasiliani per due giorni
Venerdì 19 settembre alle ore 16, nella cornice del Forte Belvedere, è in programma un appuntamento speciale dedicato ai carer, familiari e persone che ogni giorno vivono accanto a chi è colpito da Alzheimer o demenza. Da anni i Musei Civici Fiorentini e la - facebook.com Vai su Facebook
Al Forte Belvedere la presentazione del libro I figli dell'odio di Cecilia Sala; Incontri a Forte Belvedere: il direttore del Tg2 Preziosi racconta Papa Leone. Ecco il libro; Eventi, Sigfrido Ranucci al Forte Belvedere per presentare il suo libro 'La scelta'.
Incontri a Forte Belvedere: il direttore del Tg2 Preziosi racconta Papa Leone. Ecco il libro - Firenze, 26 agosto 2025 – Continuano gli appuntamenti di Belvedere Firenze: mercoledì 27 e giovedì 28 agosto per la rassegna “Forte in Musica” e “L’attualità del bello”. Come scrive lanazione.it
Belvedere Firenze, dalla musica di ‘Cocco’ Cantini al libro su Papa Leone XIV - Firenze, 22 agosto 2025 – Continuano gli appuntamenti di Belvedere Firenze: mercoledì 27 e giovedì 28 agosto per la rassegna “Forte in Musica” e “L’attualità del bello”. Riporta lanazione.it