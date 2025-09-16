Ajax Inter un viaggio tra passato e presente | dai ricordi di Crespo a Stankovic e Cruz

Ajax Inter, storia di sfide epiche dei nerazzurri nel passato: dalla finale del 1972 alle imprese di Crespo, Stankovic e Cruz. La sfida tra Ajax e Inter è da sempre ricca di storia, emozioni e ricordi indelebili. Il match di Champions League del 17 settembre 2025, valido per la prima giornata del gruppo, riporta in superficie episodi che hanno segnato la storia delle due squadre. In particolare, il bilancio dei precedenti tra le due formazioni è caratterizzato da grandi momenti, con l’ Inter che vanta tre vittorie, un pareggio e una sconfitta contro gli olandesi. La rivalità è arricchita da episodi che hanno segnato un’epoca, a partire dalla famosa finale di Coppa dei Campioni del 1972 fino alle imprese più recenti con Hernán Crespo, Dejan Stankovic e Julio Cruz. 🔗 Leggi su Internews24.com

