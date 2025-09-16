Ajax Inter scelto Oliver come fischietto del match | i precedenti con i nerazzurri
Ajax Inter, la designazione arbitrale della Uefa in vista dell’esordio di Champions League dei nerazzurri di Chivu. I dettagli. Mercoledì sera, l’ Inter sarà impegnata nella sua trasferta alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per il debutto in Champions League contro l’ Ajax, e ad arbitrare la partita ci sarà ancora una volta il fischietto inglese Michael Oliver, uno degli arbitri più esperti e rispettati a livello internazionale. Questa sarà la quarta volta che l’arbitro di Ashington dirigerà una partita dei nerazzurri, e il bilancio finora è decisamente positivo per la squadra milanese. Un bilancio che sorride all’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Calciomercato Inter, Edson Álvarez andrà al Fenerbahce: nerazzurri e Ajax battute sul tempo dal Club turco
Klaassen pronto alla sfida da ex all’Inter col suo Ajax: «Speravo di incontrare i nerazzurri per un motivo»
? #Lautaro, scatta l'allarme #Inter verso l'#Ajax: il capitano si allena a parte - X Vai su X
Dopo il Derby d'Italia, la Champions torna su Prime Video: il 17 settembre Ajax-Inter sarà in streaming gratuito per utenti Prime. https://tech.everyeye.it/notizie/champions-league-partita-trasmessa-prime-video-gratis-17-9-827773.html?utm_medium=Social& - facebook.com Vai su Facebook
Champions: Ajax-Inter, arbitra l'inglese Oliver; Champions League, designati gli arbitri di Psg-Atalanta e Ajax-Inter; Champions League, Oliver sarà l’arbitro di Ajax-Inter. Scharer per l’Atalanta, Mariani ad Anfield.
Champions: Ajax-Inter, arbitra l’inglese Oliver - Inter, gara della prima giornata della fase campionato della Champions League in programma domani alla Cruijff Arena d ... Si legge su msn.com
Ajax-Inter, rivoluzione totale per Chivu: chi giocherà in Champions League - Entra nel vivo la delicata settimana che tanto dirà sul futuro dell’Inter. Scrive spaziointer.it