Ajax Inter scelto Oliver come fischietto del match | i precedenti con i nerazzurri

Internews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ajax Inter, la designazione arbitrale della Uefa in vista dell’esordio di Champions League dei nerazzurri di Chivu. I dettagli. Mercoledì sera, l’ Inter sarà impegnata nella sua trasferta alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per il debutto in  Champions League contro l’ Ajax, e ad arbitrare la partita ci sarà ancora una volta il fischietto inglese Michael Oliver, uno degli arbitri più esperti e rispettati a livello internazionale. Questa sarà la quarta volta che l’arbitro di Ashington dirigerà una partita dei nerazzurri, e il bilancio finora è decisamente positivo per la squadra milanese. Un bilancio che sorride all’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

ajax inter scelto oliver come fischietto del match i precedenti con i nerazzurri

© Internews24.com - Ajax Inter, scelto Oliver come fischietto del match: i precedenti con i nerazzurri

In questa notizia si parla di: ajax - inter

Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Calciomercato Inter, Edson Álvarez andrà al Fenerbahce: nerazzurri e Ajax battute sul tempo dal Club turco

Klaassen pronto alla sfida da ex all’Inter col suo Ajax: «Speravo di incontrare i nerazzurri per un motivo»

Champions: Ajax-Inter, arbitra l'inglese Oliver; Champions League, designati gli arbitri di Psg-Atalanta e Ajax-Inter; Champions League, Oliver sarà l’arbitro di Ajax-Inter. Scharer per l’Atalanta, Mariani ad Anfield.

ajax inter scelto oliverChampions: Ajax-Inter, arbitra l’inglese Oliver - Inter, gara della prima giornata della fase campionato della Champions League in programma domani alla Cruijff Arena d ... Si legge su msn.com

ajax inter scelto oliverAjax-Inter, rivoluzione totale per Chivu: chi giocherà in Champions League - Entra nel vivo la delicata settimana che tanto dirà sul futuro dell’Inter. Scrive spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Ajax Inter Scelto Oliver