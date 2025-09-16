Ajax Inter, la designazione arbitrale della Uefa in vista dell’esordio di Champions League dei nerazzurri di Chivu. I dettagli. Mercoledì sera, l’ Inter sarà impegnata nella sua trasferta alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per il debutto in Champions League contro l’ Ajax, e ad arbitrare la partita ci sarà ancora una volta il fischietto inglese Michael Oliver, uno degli arbitri più esperti e rispettati a livello internazionale. Questa sarà la quarta volta che l’arbitro di Ashington dirigerà una partita dei nerazzurri, e il bilancio finora è decisamente positivo per la squadra milanese. Un bilancio che sorride all’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ajax Inter, scelto Oliver come fischietto del match: i precedenti con i nerazzurri