Ajax Inter, le ultime in vista della prima giornata del girone di Champions League che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Con il ritorno della Champions League, l’attenzione degli appassionati di calcio italiani è tutta sulle quattro squadre italiane impegnate nella competizione, tra cui l’ Inter, che domani sera affronterà l’ Ajax nella prima giornata del girone. Un’avventura che promette emozioni forti, con una sfida tra due club che hanno segnato la storia di questo torneo, collezionando ben 7 Coppe dei CampioniChampions League complessive: 4 per gli olandesi e 3 per i nerazzurri. Come sottolineato anche da Il Giornale, questa è una sfida affascinante, che porta con sé il fascino di un confronto tra due delle squadre più titolate e prestigiose del calcio europeo, anche se oggi le due realtà non sono più quelle di un tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ajax Inter, sarà una sfida storica: sette Champions in campo, ma il presente…