Ajax-Inter probabili formazioni della sfida | Chivu ridisegna l’Inter senza Lautaro

Ajax-Inter probabili formazioni. L’ Inter è pronta a fare il suo esordio stagionale in Champions League e lo farà in uno degli stadi più suggestivi d’Europa, la Johan Cruyff Arena di Amsterdam, dove mercoledì alle 21 affronterà l’Ajax. Per Cristian Chivu non sarà una partita come le altre: da calciatore fu proprio il club olandese a lanciarlo sul palcoscenico europeo, e ora da allenatore vivrà il debutto nella massima competizione continentale contro la sua ex squadra. Sul fronte Ajax, l’allenatore John Heitinga si affida all’esperienza e al carisma di Weghorst, centravanti di riferimento in grado di dare profondità e fisicità all’attacco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it