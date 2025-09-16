Ajax-Inter Lautaro in dubbio | Bonny scalda i motori

La giornata di oggi 16 settembre è di vigilia per l’Inter. Archiviata la sconfitta per 4-3 con la Juventus, i nerazzurri devono necessariamente ritrovare la via della vittoria, dimostrando di essere una squadra competitiva. L’obiettivo è quello di cominciare nel migliore dei modi il cammino in Champions League, torneo tanto caro alla dirigenza. La Beneamata sta scaldando i motori in vista della gara con l’Ajax, in programma domani alle ore 21:00 all’Amsterdam Arena. Una partita estremamente delicata, contro un cliente che ha sempre dato prova di essere difficile da mettere al tappeto sul suo campo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Ajax-Inter, Lautaro in dubbio: Bonny scalda i motori

Mal di schiena, Lautaro salta la rifinitura ed è in dubbio per l'Ajax - Lavoro in palestra per l'argentino, che è comunque volato ad Amsterdam con i compagni per la sfida di domani. gazzetta.it scrive

Lautaro ha mal di schiena: in dubbio per l'Ajax in Champions League - Martedì mattina, vigilia dell'esordio nella nuova Champions League, Lautaro non si è allenato. Lo riporta msn.com