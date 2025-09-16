Ajax-Inter la conferenza stampa di Heitinga | Bisognerà eguagliare il loro spirito Lautaro? Bella…

Ajax-Inter conferenza Heitinga. John Heitinga non potrà contare su Steven Berghuis per l’esordio in Champions League contro l’ Inter. L’allenatore dei Lancieri lo ha confermato in conferenza stampa: “ Steven non è abbastanza in forma per giocare, non è in squadra “. Una perdita importante per l’ Ajax, che si ritrova senza uno dei suoi uomini più esperti e carismatici, abituato a prendersi responsabilità nei momenti cruciali. Heitinga, però, ha voluto stemperare la tensione con un pensiero per Cristian Chivu, suo ex compagno di squadra: “ All’epoca era il capitano dell’Ajax, sempre attento e disponibile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

