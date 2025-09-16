Ajax-Inter infortunio anche per i lancieri | un top potrebbe saltare la sfida

Ajax-Inter infortunio. Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’ Inter, l’ Ajax si trova a fare i conti con un problema non da poco. Steven Berghuis, leader tecnico e uomo di grande esperienza per i lancieri, non ha preso parte alla seduta di rifinitura e, salvo clamorosi recuperi in extremis, non sarà della partita. Una notizia che complica ulteriormente i piani di John Heitinga, costretto a ridisegnare il suo reparto offensivo in una serata che si preannuncia già molto delicata. Per l’allenatore olandese si tratta di una perdita significativa: Berghuis è uno dei giocatori più rappresentativi dell’ Ajax, abituato a prendersi responsabilità nei momenti cruciali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it