Ajax-Inter Heitinga | Nerazzurri i più forti che affronteremo in UCL
Alla vigilia del match d’ esordio stagionale in Champions League l’allenatore dell’ Ajax, John Heitinga, ha parlato in conferenza stampa dell’ Inter. Ecco le sue dichiarazioni: INTER PIU’ FORTE – “ L’Inter è la squadra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Calciomercato Inter, Edson Álvarez andrà al Fenerbahce: nerazzurri e Ajax battute sul tempo dal Club turco
Klaassen pronto alla sfida da ex all’Inter col suo Ajax: «Speravo di incontrare i nerazzurri per un motivo»
Ajax-Inter, Lautaro out al 100%, non si rischierà nulla.
Da Amsterdam a Milano: il filo arancione Ajax–Inter Negli anni '90 l'Ajax vinse la Coppa UEFA 1992 con tre futuri nerazzurri: Dennis Bergkamp Wim Jonk Aron Winter Bergkamp e Jonk arrivarono all'Inter nel 1993, vincendo la Coppa UEFA 1994
Heitinga: 'Per l'Ajax meglio se Lautaro non gioca'; Dove vedere Ajax-Inter in tv: le probabili formazioni; Ajax-Inter, Heitinga: “Nerazzurri i più forti che affronteremo in UCL”.
Heitinga: "Inter tra le più forti di tutte. Chivu come un padre per me" - Il tecnico olandese alla vigilia della partita di Amsterdam: "Dicono sia una sfida impossibile per noi, ma non sono d’accordo" ... Si legge su gazzetta.it
Lautaro Martinez salta Ajax-Inter? Heitinga scherza: "Bella notizia, ditemi di più" - I Lancieri sono i rivali dei nerazzurri nella prima giornata della League Phase, la sfida più tosta dal punto di vista degli olandesi. Lo riporta msn.com