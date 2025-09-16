Ajax-Inter Heitinga | Faremo di tutto per non farli vincere

La giornata di domani sarà fondamentale per l’Inter. Archiviata la sconfitta per 4-3 con la Juventus, i nerazzurri vogliono tornare alla via del successo grazie alla Champions League, che torna sotto la luce dei riflettori. La prima gara del girone unico sarà quella con l’Ajax, in programma mercoledì 17 settembre alle ore 21:00 all’Amsterdam Arena. Il tecnico dei lancieri John Heitinga ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida. Queste le sue parole: “ Affrontiamo un avversario ostico, che avremmo preferito affrontare più avanti. Dovremo essere bravi perché giocano assieme da tanti anni e sono particolarmente forti fisicamente”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Ajax-Inter, Heitinga: “Faremo di tutto per non farli vincere”

In questa notizia si parla di: ajax - inter

Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Calciomercato Inter, Edson Álvarez andrà al Fenerbahce: nerazzurri e Ajax battute sul tempo dal Club turco

Klaassen pronto alla sfida da ex all’Inter col suo Ajax: «Speravo di incontrare i nerazzurri per un motivo»

? Ajax-Inter, Lautaro out al 100%, non si rischierà nulla. @SkySport - X Vai su X

Passione Inter. . Il post Juventus-Inter, weekend Serie A, problemi dell'Inter, verso l'Ajax e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, parte - facebook.com Vai su Facebook

Ajax, Heitinga: “Faremo di tutto per non far vincere l’Inter. Ho visto le loro gare…”; Verso Ajax-Inter, Heitinga: Faremo di tutto per non farli vincere, Berghuis non ci sarà; Champions: Heitinga, faremo di tutto per non far vincere Inter.

Verso Ajax-Inter, Heitinga: "Faremo di tutto per non farli vincere, Berghuis non ci sarà" - Con l'Inter con una defezione dell'ultimo minuto: " Steven Berghuis non è abbastanza in forma per giocare. Da msn.com

Champions: Heitinga, faremo di tutto per non far vincere Inter - "L'Inter è la squadra più forte contro cui giocheremo in Champions, dobbiamo dare tanto anche dal punto di vista fisico. Scrive tuttosport.com