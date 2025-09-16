Ajax Inter, le ultime sul piccolo incendio alla Johan Cruijff ArenA in vista dell’esordio di Champions League dei nerazzurri di Chivu. I dettagli. Un piccolo inconveniente ha colpito ieri la Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, il famoso impianto che domani ospiterà la sfida di Champions League tra Ajax e Inter. Come riportato dal quotidiano olandese AD, un incendio di media entità è scoppiato attorno alle 20:45, sollevando preoccupazioni ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Il focolaio, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, è stato rapidamente domato, evitando che l’incidente causasse danni ingenti o ritardi nell’approssimarsi della partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ajax Inter, domato incendio alla Johan Cruijff ArenA: le condizioni dell’impianto