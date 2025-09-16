Ajax-Inter conferenza Chivu | Gioca Sommer Lautaro…

Conferenza Chivu. L’Inter è pronta a inaugurare la League Phase di Champions League 202526 con una sfida dal sapore speciale. I nerazzurri, reduci dal ko nel derby d’Italia contro la Juventus, domani sera affronteranno l’Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, in una gara che segna l’esordio europeo della squadra di Cristian Chivu. Chivu e il legame con l’Ajax. L’allenatore nerazzurro ha aperto la conferenza stampa pre-partita parlando del suo passato in Olanda: “Ad Amsterdam ho vissuto anni che mi hanno fatto crescere come uomo e come calciatore. L’Ajax mi ha dato tanto, mi ha formato e mi ha permesso di fare il salto di qualità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it