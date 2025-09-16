Ajax-Inter conferenza Chivu | Gioca Sommer Lautaro…
Conferenza Chivu. L’Inter è pronta a inaugurare la League Phase di Champions League 202526 con una sfida dal sapore speciale. I nerazzurri, reduci dal ko nel derby d’Italia contro la Juventus, domani sera affronteranno l’Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, in una gara che segna l’esordio europeo della squadra di Cristian Chivu. Chivu e il legame con l’Ajax. L’allenatore nerazzurro ha aperto la conferenza stampa pre-partita parlando del suo passato in Olanda: “Ad Amsterdam ho vissuto anni che mi hanno fatto crescere come uomo e come calciatore. L’Ajax mi ha dato tanto, mi ha formato e mi ha permesso di fare il salto di qualità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Calciomercato Inter, Edson Álvarez andrà al Fenerbahce: nerazzurri e Ajax battute sul tempo dal Club turco
Klaassen pronto alla sfida da ex all’Inter col suo Ajax: «Speravo di incontrare i nerazzurri per un motivo»
L’Inter riparte dall’Ajax in Champions League, Chivu: “Lautaro da valutare, non cambio Sommer perché lo chiede il popolo” - X Vai su X
Da Amsterdam a Milano: il filo arancione Ajax–Inter Negli anni ’90 l’Ajax vinse la Coppa UEFA 1992 con tre futuri nerazzurri: Dennis Bergkamp Wim Jonk Aron Winter Bergkamp e Jonk arrivarono all’Inter nel 1993, vincendo la Coppa UEFA 1994 - facebook.com Vai su Facebook
Ajax-Inter, la conferenza di Chivu LIVE; Verso Ajax-Inter, la conferenza di Chivu LIVE; LIVE FCIN1908/ Vigilia di Ajax-Inter, le parole di Chivu in conferenza stampa.
Ajax-Inter, Chivu in conferenza: "Non tolgo Sommer perché lo chiede il popolo" - "Un ragazzo in difficoltà va aiutato e Sommer domani giocherà", ha precisato Cristian Chivu in conferenza e poi ai microfoni di Sky. Da sport.sky.it
Ajax-Inter, la conferenza stampa di Chivu - Le ultime Inter news registrano le parole di Cristian Chivu alla vigilia della trasferta di Champions League contro l'Ajax ... Scrive calciomercato.it