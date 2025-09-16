Ajax Inter cinque scontri tra i precedenti | ecco i risultati in passato tra i nerazzurri e gli olandesi

Ajax Inter, storia di sfide equilibrate, eco il dato sui precedenti disputati tra queste due compagini in competizioni europee. L’ Inter ha affrontato l’ Ajax in cinque occasioni nel corso della sua storia, e il bilancio complessivo è favorevole ai nerazzurri. La sfida più recente tra i due club risale al 2006, quando l’ Inter eliminò gli olandesi agli ottavi di finale di Champions League con una vittoria complessiva di 3-2. Il gol decisivo di quella partita fu realizzato da Dejan Stankovi?, ex compagno di squadra di Cristian Chivu, e portò i nerazzurri a qualificarsi per i quarti di finale con una vittoria per 1-0. 🔗 Leggi su Internews24.com

