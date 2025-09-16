Ajax Inter cinque scontri tra i precedenti | ecco i risultati in passato tra i nerazzurri e gli olandesi

Internews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ajax Inter, storia di sfide equilibrate, eco il dato sui precedenti disputati tra queste due compagini in competizioni europee. L’ Inter ha affrontato l’ Ajax in cinque occasioni nel corso della sua storia, e il bilancio complessivo è favorevole ai nerazzurri. La sfida più recente tra i due club risale al 2006, quando l’ Inter eliminò gli olandesi agli ottavi di finale di Champions League con una vittoria complessiva di 3-2. Il gol decisivo di quella partita fu realizzato da Dejan Stankovi?, ex compagno di squadra di Cristian Chivu, e portò i nerazzurri a qualificarsi per i quarti di finale con una vittoria per 1-0. 🔗 Leggi su Internews24.com

ajax inter cinque scontri tra i precedenti ecco i risultati in passato tra i nerazzurri e gli olandesi

© Internews24.com - Ajax Inter, cinque scontri tra i precedenti: ecco i risultati in passato tra i nerazzurri e gli olandesi

In questa notizia si parla di: ajax - inter

Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Calciomercato Inter, Edson Álvarez andrà al Fenerbahce: nerazzurri e Ajax battute sul tempo dal Club turco

Klaassen pronto alla sfida da ex all’Inter col suo Ajax: «Speravo di incontrare i nerazzurri per un motivo»

Calcio Live News: torna la Champions League; Tensione durante Ajax-Celtic alla Como Cup: scontri sugli spalti e cinque Daspo; Como, sventolano la bandiera palestinese sotto gli spalti dell’Ajax: 5 tifosi del Celtic denunciati, scattano i Daspo.

Pronostico Ajax-Inter 17 Settembre: difese sotto esame ad Amsterdam - Inter, intrigante esordio di Champions League di mercoledì 17 settembre alle 21:00: dettagli su scommesse e confronto tra le ambizioni delle squadre. Come scrive bottadiculo.it

ajax inter cinque scontriChampions League, buona la prima per l’Inter, avanti a 1,75 con l’Ajax - Inizio in salita per l’Atalanta con il Psg: su Sisal. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ajax Inter Cinque Scontri