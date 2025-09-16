Ajax Inter cinque scontri tra i precedenti | ecco i risultati in passato tra i nerazzurri e gli olandesi
Ajax Inter, storia di sfide equilibrate, eco il dato sui precedenti disputati tra queste due compagini in competizioni europee. L’ Inter ha affrontato l’ Ajax in cinque occasioni nel corso della sua storia, e il bilancio complessivo è favorevole ai nerazzurri. La sfida più recente tra i due club risale al 2006, quando l’ Inter eliminò gli olandesi agli ottavi di finale di Champions League con una vittoria complessiva di 3-2. Il gol decisivo di quella partita fu realizzato da Dejan Stankovi?, ex compagno di squadra di Cristian Chivu, e portò i nerazzurri a qualificarsi per i quarti di finale con una vittoria per 1-0. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Calciomercato Inter, Edson Álvarez andrà al Fenerbahce: nerazzurri e Ajax battute sul tempo dal Club turco
Klaassen pronto alla sfida da ex all’Inter col suo Ajax: «Speravo di incontrare i nerazzurri per un motivo»
Ajax-Inter, slitta l’orario della conferenza stampa di Chivu: il motivo - X Vai su X
Da Amsterdam a Milano: il filo arancione Ajax–Inter Negli anni ’90 l’Ajax vinse la Coppa UEFA 1992 con tre futuri nerazzurri: Dennis Bergkamp Wim Jonk Aron Winter Bergkamp e Jonk arrivarono all’Inter nel 1993, vincendo la Coppa UEFA 1994 - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Live News: torna la Champions League; Tensione durante Ajax-Celtic alla Como Cup: scontri sugli spalti e cinque Daspo; Como, sventolano la bandiera palestinese sotto gli spalti dell’Ajax: 5 tifosi del Celtic denunciati, scattano i Daspo.
Pronostico Ajax-Inter 17 Settembre: difese sotto esame ad Amsterdam - Inter, intrigante esordio di Champions League di mercoledì 17 settembre alle 21:00: dettagli su scommesse e confronto tra le ambizioni delle squadre. Come scrive bottadiculo.it
Champions League, buona la prima per l’Inter, avanti a 1,75 con l’Ajax - Inizio in salita per l’Atalanta con il Psg: su Sisal. Si legge su msn.com