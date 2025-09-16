Ajax Inter Chivu ne cambia quattro | la probabile formazione si va verso una rivoluzione!

Ajax Inter, le ultime in vista della prima giornata del girone di Champions League che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La sconfitta contro la Juventus ha lasciato un segno profondo nell’ Inter di Cristian Chivu, che ora, dopo due sconfitte consecutive, è pronto a smuovere le acque e a cambiare per cercare una svolta nella stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la fiducia della società è stata vidimata, ma l’allenatore sa bene che il margine di errore si è ridotto. Per questo, contro l’ Ajax, al debutto in  Champions League, sono attese delle novità significative nella formazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu cambia l'Inter in Champions League, rivoluzione in vista contro l'Ajax: almeno 5 novità rispetto alla sconfitta contro la Juventus, chi gioca e le possibili scelte; Scossa Chivu: quattro cambi (ma forse di più) contro l'Ajax per la svolta; Ajax-Inter, dubbio Lautaro: “In caso di forfait Chivu potrebbe cambiare modulo, gli scenari”.

