Ajax Inter c’è un’assenza pesante tra gli olandesi | ha saltato l’ultimo allenamento le condizioni

Ajax Inter, le ultime sulle condizioni fische della formazione olandese che affronterà i nerazzurri in Champions League. I dettagli. In vista della sfida di  Champions League tra Ajax e Inter, l’allenatore dei lancieri, John Heitinga, dovrà fare a meno di un importante elemento del suo attacco: Steven Berghuis. Come riportato dalla stampa olandese, l’attaccante non ha preso parte all’allenamento della vigilia, a causa di un problema fisico che lo terrà quasi certamente fuori dalla partita di domani contro i nerazzurri alla Johan Cruijff Arena. Un’assenza che potrebbe influire sulle dinamiche offensive dell’Ajax, già chiamato a una partita fondamentale per il cammino europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

