Le parole di John Heitinga, allenatore dell’Ajax, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Tutti i dettagli. John Heitinga, allenatore dell’Ajax, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’ Inter in Champions League. La partita, in programma domani ad Amsterdam alle 21:00, aprirà la fase a girone per entrambe le squadre. Di seguito le dichiarazioni. INFORTUNI – Steven Berghuis non è abbastanza in forma per giocare. Non è in squadra. RITROVARE CHIVU – All’epoca era il capitano dell’Ajax. Era sempre attento, chiacchierava sempre. Sarò felice di poterlo abbracciare di nuovo domani. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ajax, Heitinga: «Lautaro assente? Bella notizia, ma avrei preferito l’Inter più avanti. Su Chivu dico questo»