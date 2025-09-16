Aixam lancia il suo primo spot TV durante i live di X Factor
Con il suo primo spot televisivo, Aixam Mega Italia entra nelle case di milioni di spettatori durante l’attesa nuova edizione di X Factor, portando sullo schermo il proprio credo in libertà di movimento, stile personale e mobilità accessibile. Il claim “Il tuo stile, dappertutto.” riassume l’ambizione di vivere la città senza barriere. Un debutto televisivo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: aixam - lancia
Aixam lancia due nuove minicar: più autonomia per l’elettrico, più convenienza per il diesel; Aixam-Mega lancia la e-Minauto Chic, 100% elettrica. Ma non abbandona il diesel; AIXAM-MEGA LANCIA E-MINAUTO ACCESS.
Aixam debutta in TV con X Factor - (Adnkronos) – Libertà, stile e mobilità personale: è da questi valori che prende forma la nuova campagna di comunicazione Aixam Mega Italia, marchio leader europeo nel settore dei quadricicli leggeri, ... Secondo msn.com