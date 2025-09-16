Aixam lancia il suo primo spot TV durante i live di X Factor

Con il suo primo spot televisivo, Aixam Mega Italia entra nelle case di milioni di spettatori durante l’attesa nuova edizione di X Factor, portando sullo schermo il proprio credo in libertà di movimento, stile personale e mobilità accessibile. Il claim “Il tuo stile, dappertutto.” riassume l’ambizione di vivere la città senza barriere. Un debutto televisivo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

