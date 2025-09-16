Aixam debutta in TV con X Factor

Libertà, stile e mobilità personale: è da questi valori che prende forma la nuova campagna di comunicazione Aixam Mega Italia, marchio leader europeo nel settore dei quadricicli leggeri, che per la prima volta approda in TV. "Il tuo stile, dappertutto." è il claim scelto per accompagnare il debutto del brand all'interno della.

