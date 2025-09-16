Aisla Firenze lancia il progetto La tua tranquillità, il nostro obiettivo.

Firenze, 16 settembre 2025 – Torna anche a Firenze la Giornata Nazionale Sla che ricorre il 18 settembre e che da quest'anno è formalmente riconosciuta dal Ministero del Made in Italy e gode del patrocinio ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si affianca all’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, al patrocinio dell’Anci e della Regione Piemonte. Per l’occasione, Aisla Firenze annuncia la nascita del nuovo progetto "La tua tranquillità, il nostro obiettivo", nato grazie alla recente partnership con l'Associazione Chance Ets che lo finanzierà. «Il progetto consiste nella copertura economica del costo di un assistente familiare (badante) assunto con regolare contratto e assicurato, per una persona affetta da Sla, nella fase in cui la malattia ha già compromesso in modo invalidante l'autonomia motoria del paziente, ma non al livello di gravità che dà diritto al contributo per le gravissime disabilità o all'assegno di cura regionale – spiega Barbara Gonella presidente di Aisla Firenze -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

