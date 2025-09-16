Agrorinasce premia la scrittura civile | annunciati i vincitori del Premio Letteratura per il Sociale e la Legalità

Tempo di lettura: 4 minuti Agrorinasce ha annunciato i nomi dei vincitori del Premio Letterario Nazionale “Letteratura per il Sociale e la Legalità”, iniziativa rivolta a valorizzare l’impegno civile, la promozione dei valori di legalità e l’ inclusione sociale attraverso la parola scritta. La cerimonia di premiazione si terrà il 24 ottobre 2025 alle ore 16:00 presso il Centro di Aggregazione Giovanile per l’Arte e la Cultura “Rosario Livatino” a Casapesenna. Organizzazione, missione e territorio. L’iniziativa è stata promossa dalla società consortile a responsabilità limitata Agrorinasce, in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la casa editrice Terra Somnia Editore, con il patrocinio della Regione Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

