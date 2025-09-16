Agrigento Capitale della Cultura la Corte dei Conti | appalti solo sulla carta
Per la riqualificazione del Villaggio Mosè erano stati previsti 13 milioni e 940 mila euro ma i lavori, che dovevano iniziare nel 2022 ed essere completati l’anno scorso, non sono mai partiti. E nulla è stato fatto a villa Bonfiglio malgrado i due milioni inseriti nel piano col quale il Comune di Agrigento ha convinto a metà del 2024 la giuria nazionale ad assegnarle la fascia di capitale della. 🔗 Leggi su Feedpress.me
