Agricoltore schiacciato dal trattore | Procura apre un fascicolo per omicidio colposo
Ravenna, 16 settembre 2025 - Un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, è stato aperto dalla Procura di Ravenna per la morte sul colpo di Fabio Gonelli, l'agricoltore 62enne che ieri intorno alle 17 ha perso la vita dopo essere stato travolto dal trattore che stava manovrando sul podere dei vicini, in via Galamina ad Errano di Faenza. Il pm di turno Stefano Stargiotti ha disposto il sequestro del mezzo, di proprietà dei titolari del podere, in attesa di eseguire accertamenti. Si vuole anche capire a che titolo il 62enne stesse lavorando su quel terreno. L'infortunio sul lavoro è accaduto vicino al fiume Lamone non distante dalla diga di Errano: non si esclude il cedimento di un argine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Aveva 45 anni, l'agricoltore morto dopo essere rimasto schiacciato sotto il trattore che stava guidando e che per cause ancora da chiarire è uscito fuoristrada e si è ribaltato. Inutili per lui i soccorsi per lui di 118 e Vigili del fuoco. È accaduto a Policoro.
