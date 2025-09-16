Agricoltore schiacciato dal trattore | Procura apre un fascicolo per omicidio colposo

Ilrestodelcarlino.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravenna, 16 settembre 2025 - Un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, è stato aperto dalla Procura di Ravenna per la morte sul colpo di Fabio Gonelli, l'agricoltore 62enne che ieri intorno alle 17 ha perso la vita dopo essere stato travolto dal trattore che stava manovrando sul podere dei vicini, in via Galamina ad Errano di Faenza. Il pm di turno Stefano Stargiotti ha disposto il sequestro del mezzo, di proprietà dei titolari del podere, in attesa di eseguire accertamenti. Si vuole anche capire a che titolo il 62enne stesse lavorando su quel terreno. L'infortunio sul lavoro è accaduto vicino al fiume Lamone non distante dalla diga di Errano: non si esclude il cedimento di un argine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

agricoltore schiacciato dal trattore procura apre un fascicolo per omicidio colposo

© Ilrestodelcarlino.it - Agricoltore schiacciato dal trattore: Procura apre un fascicolo per omicidio colposo

In questa notizia si parla di: agricoltore - schiacciato

Tragedia nei campi: agricoltore muore schiacciato dal trattore

Trattore si ribalta, agricoltore muore schiacciato: dramma in località Rocce del Diavolo

Muore un agricoltore. Schiacciato dal trattore

Agricoltore schiacciato dal trattore: Procura apre un fascicolo per omicidio colposo; Agricoltore muore schiacciato dal trattore a Faenza. Federacma: “Attuare subito la revisione obbligatoria”; Schiacciato dal trattore, quarto morto sul lavoro da inizio anno. Federacma: Assenza di controlli e protezioni minime.

agricoltore schiacciato trattore procuraSchiacciato dal trattore che guidava, morto agricoltore a Sarna - E’ deceduto a causa dello schiacciamento del mezzo agricolo che stava conducendo un agricoltore faentino di 62 anni. Lo riporta ravenna24ore.it

Faenza, muore schiacciato dal trattore - Tragico infortunio sul lavoro ieri in un campo agricolo lungo via Galavina a Sarna, frazione di campagna a metà strada tra i territori dei comuni di ... Come scrive corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Agricoltore Schiacciato Trattore Procura