Agrate St ritira i 1.500 esuberi Sindacati cauti | manca ancora il piano industriale

Agrate Brianza, 16 settembre 2025 – Una battaglia vinta, “il ritiro degli esuberi”, ma non la guerra: “Serve un piano industriale chiaro e sostenibile”. Così i sindacati commentano la marcia indietro di St su Agrate, annunciata ieri, lunedì 15 settembre, al Mimit, nel nuovo incontro al tavolo plenario convocato dal ministro Adolfo Urso sulla situazione della multinazionale italo-francese del chip, presente anche il ministro Giancarlo Giorgetti, il Mef è azionista del colosso dei microprocessori insieme al governo francese. “Siamo di fronte a un segnale positivo, ma non sufficiente garantire la stabilità e lo sviluppo occupazionale che riteniamo imperdibili su Agrate”, dice Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
