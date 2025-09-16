Agli Scavi di Pompei apre il ristorante | aperitivi e pranzi tra i tesori di 2mila anni fa

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agli Scavi di Pompei inaugurato il Chora Restaurant. Nel menù anche i prodotti coltivati nel Parco Archeologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agli - scavi

Stadio della Roma, il TAR respinge il ricorso: via libera agli scavi a Pietralata

Fossa comune con oltre 794 cadaveri di neonati: via agli scavi nel convento irlandese di suore

Agli scavi di Siponto e all'Oasi Laguna del Re sei laboratori per piccoli esploratori

Agli Scavi di Pompei apre il ristorante: aperitivi e pranzi tra i tesori di 2mila anni fa; Scavi archeologici di Pompei: Informazioni ed orari; Pompei di Notte: Passeggiate Serali ed Eventi Speciali di Settembre.

agli scavi pompei apreAgli Scavi di Pompei apre il ristorante: aperitivi e pranzi tra i tesori di 2mila anni fa - Nel menù anche i prodotti coltivati nel Parco Archeologico ... Scrive fanpage.it

Scavi Pompei, venduti dai bagarini anche i biglietti dei giorni gratis: “Nuovo sistema d’ingresso” - Agli Scavi di Pompei venduti dai bagarini abusivi anche i biglietti delle domeniche gratis, l'iniziativa del Ministero della Cultura dedicata ad ogni prima domenica del mese. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Agli Scavi Pompei Apre