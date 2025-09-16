Aggressione omofoba in centro | 25enne picchiato e insultato da un branco
Un grave episodio di violenza a sfondo omofobo si è verificato nel centro di Roma, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 settembre 2025. Vittima un giovane di 25 anni, Alessandro Ansaldo, aggredito da un gruppo di circa dieci ragazzi mentre percorreva Corso Vittorio Emanuele II, nei pressi di Largo Argentina. Secondo la ricostruzione, il branco – composto da giovani ventenni con accento romano – ha dapprima insultato il ragazzo con frasi pesantemente omofobe. Uno di loro gli avrebbe gridato: «Fr **, dammi il ventaglio»*, prima di strapparglielo e distruggerlo. Subito dopo sono partiti sputi e violenza fisica: calci, pugni al volto e un colpo alle spalle che lo ha fatto cadere a terra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: aggressione - omofoba
Aggressione omofoba tra 15enni. “Sconcertante, istituzioni e scuola devono agire: ora basta inerzia”
Aggressione omofoba a Roma Est: “Ti soffoco”
Aggressione omofoba in piazza Vittorio Veneto, su Instagram la denuncia
#Cagliari "Io stasera ci torno al mio locale del cuore, un po’ scassato, senza un soldo, ma non mi avrete mai più" Dopo un’#aggressione omofoba al #Poetto, un giovane cagliaritano racconta la sua storia e promette di non farsi abbattere, ricevendo am - facebook.com Vai su Facebook
Marinelli e Serone D’Alò (Pd) sull'aggressione omofoba a Lanciano: “Episodio gravissimo, serve lavoro profondo contro ogni intolleranza” https://ift.tt/nsU8QPd https://ift.tt/rAjuvRK - X Vai su X
Roma, aggressione omofoba in centro: «Fr... dammi il ventaglio». Poi il pestaggio e gli sputi; Aggressione omofoba in centro storico: 25enne picchiato per il proprio orientamento sessuale; “Frocio di m… vattene”: 25enne aggredito in centro storico, feriti anche gli amici intervenuti per difenderlo.
“Mi hanno sputato addosso, gridavano froc*o di me*da”: aggressione omofoba a Roma, 25enne massacrato di botte - Aggressione omofoba a Roma qualche sera fa quando un 25enne è stato insultato e picchiato da un gruppo di 10 persone ... Riporta fanpage.it
Pestato dal branco in un'aggressione omofoba. Si cercano i testimoni - Un 25enne romano è stato preso a pugni da un branco di una decina di ventenni riportando un trauma facciale e lesioni alle costole ... Come scrive rainews.it