Un grave episodio di violenza a sfondo omofobo si è verificato nel centro di Roma, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 settembre 2025. Vittima un giovane di 25 anni, Alessandro Ansaldo, aggredito da un gruppo di circa dieci ragazzi mentre percorreva Corso Vittorio Emanuele II, nei pressi di Largo Argentina. Secondo la ricostruzione, il branco – composto da giovani ventenni con accento romano – ha dapprima insultato il ragazzo con frasi pesantemente omofobe. Uno di loro gli avrebbe gridato: «Fr **, dammi il ventaglio»*, prima di strapparglielo e distruggerlo. Subito dopo sono partiti sputi e violenza fisica: calci, pugni al volto e un colpo alle spalle che lo ha fatto cadere a terra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Aggressione omofoba in centro: 25enne picchiato e insultato da un branco