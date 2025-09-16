Aggressione all' esercizio commerciale individuato il presunto responsabile

Gli agenti della polizia di Stato hanno prontamente individuato l'autore del diverbio con due dipendenti di un esercizio commerciale nel centro di Ferrara, culminato con l'utilizzo di una bottiglia. Nella circostanza, uno dei due dipendenti ha riportato lesioni gravissime.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: aggressione - esercizio

