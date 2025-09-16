Aggredisce e si scaglia contro gli agenti della polizia locale | arrestato

Un uomo di 31 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti della polizia locale al parco delle Rimembranze di Bresso nella giornata di sabato 13 settembre.Tutto è successo nel primo pomeriggio, mentre i ghisa stavano svolgendo un servizio per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

