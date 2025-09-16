Aggiornamento sistema NoiPA | stop ai servizi dal 19 al 22 settembre

Per consentire operazioni di aggiornamento del sistema, l’accesso ad alcune funzionalità del portale NoiPA sarà temporaneamente sospeso. L’intervento è programmato dalle ore 18:00 di venerdì 19 settembre fino alla mattina di lunedì 22 settembre. Lo comunica NoiPA con avviso del 16 settembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

